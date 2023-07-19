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АНАЛІТИКА

В енергосистему України до зими планують додати 1,7 ГВт потужності

 

Міністерство енергетики до зими планує додати 1,7 ГВт потужності в енергосистему завдяки ремонтній кампанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Минулого року масовані російські атаки на наші енергооб'єкти тривали впродовж усього опалювального сезону - з 10 жовтня по 9 березня включно. Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб'єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об'єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об'єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою. Загалом ми плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими у результаті ремонтної кампанії. Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою», - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, у межах підготовки до зими виконуються роботи з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури. Також ведуться перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн для забезпечення потреб споживачів у найкритичніші періоди.

Як повідомлялося, до опалювального сезону Україна встигне встановити тільки 20% від необхідного високовольтного обладнання важкого типу.
 

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