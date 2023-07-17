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АНАЛІТИКА

Ціна на газ для українців не зміниться принаймні до травня - Нафтогаз

 

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним», - наголосив очільник компанії Олексій Чернишов.

За його словами, це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

«Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», - додав Чернишов.

Як повідомлялося, ГК «Нафтогаз України» безперебійно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу становить: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.
 

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