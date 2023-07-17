Україна імпортувала з Польщі електроенергію через оновлену лінію

Україна вперше здійснила імпорт електроенергії з Польщі міждержавною лінією електропередачі, яку Укренерго модернізувало і включило у травні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі, передає Укрінформ.

«16 липня вперше відбувся імпорт електроенергії з Польщі в Україну міждержавною лінією електропередачі, яку «Укренерго» успішно модернізувало і включило у травні 2023 року. Енергосистема отримала додаткові 800 МВ потужності з 20:00 до 23:00, саме у період найвищого споживання», - йдеться в повідомленні.

В Укренерго уточнили, що також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години. На 17 липня імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови - до 3 МВт.

Як повідомлялось, в Україні через бойові дії та негоду залишаються знеструмленими понад 400 населених пунктах. Енергетики продовжують відновлювальні роботи там, де це можливо.