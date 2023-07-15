Енергетичне співтовариство рекомендує Україні продовжити лібералізацію ринку електроенергії

Секретаріат Енергетичного Співтовариства проаналізував рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) та рекомендував продовжити лібералізацію енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Секретаріату Енергетичного співтовариства.

В ньому зазначається, що Енергоспівтовариство провело оцінку постанови НКРЕКП про встановлення граничних цін на спотовому ринку електроенергії.

"Секретаріат вітає цей крок у напрямку подальшої лібералізації та робить висновок, що подальший перегляд (прайс-кепів, - ред.) є неодмінною умовою для повної інтеграції українського ринку електроенергії з ринком Європейського Союзу", - наголошують в Енергоспівтоваристві.

Наголошується, що зближення українського енергоринку з європейським та синхронізація цін дозволить Україні імпортувати електроенергію та покращити безпеку електропостачання.

"Секретаріат рекомендує розробити стратегію подальшої лібералізації граничних цін, щоб відобразити послідовність ринків і включити автоматичний механізм коригування граничних цін на основі прозорої методології", - підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.