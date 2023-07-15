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Енергетичне співтовариство рекомендує Україні продовжити лібералізацію ринку електроенергії
22:51 14.07.2023 |
Секретаріат Енергетичного Співтовариства проаналізував рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) та рекомендував продовжити лібералізацію енергоринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Секретаріату Енергетичного співтовариства.
В ньому зазначається, що Енергоспівтовариство провело оцінку постанови НКРЕКП про встановлення граничних цін на спотовому ринку електроенергії.
"Секретаріат вітає цей крок у напрямку подальшої лібералізації та робить висновок, що подальший перегляд (прайс-кепів, - ред.) є неодмінною умовою для повної інтеграції українського ринку електроенергії з ринком Європейського Союзу", - наголошують в Енергоспівтоваристві.
Наголошується, що зближення українського енергоринку з європейським та синхронізація цін дозволить Україні імпортувати електроенергію та покращити безпеку електропостачання.
"Секретаріат рекомендує розробити стратегію подальшої лібералізації граничних цін, щоб відобразити послідовність ринків і включити автоматичний механізм коригування граничних цін на основі прозорої методології", - підсумували в повідомленні.
Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.
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