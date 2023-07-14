З ремонту вийшов енергоблок потужністю 240 МВт – Міненерго

Станом на 14 липня в енергосистему України повернувся з ремонту енергоблок теплової генерації, а через негоду в країні знеструмлені 140 населених пунктів у 6 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

«З ремонту, який тривав у межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об'єктів, вийшов енергоблок теплової генерації потужністю 240 МВт. Ремонтна кампанія на об'єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях. Переважна більшість із них - на Київщині.

Уночі ворог завдав чергового удару по території України. На котельні ТЕЦ вибуховою хвилею було вибито вікна, персонал не постраждав, обладнання пошкоджено не було.

Водночас, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській областях. Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. На Херсонщині заживили 1 населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.

Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,46 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Як повідомлялося, 5 липня на 4 дні раніше завершився ремонт на одному з блоків АЕС. Додано 1000 МВт потужності в енергосистему.