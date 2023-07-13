Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада ухвалила за основу законопроєкт про оптимізацію структури ОГТСУ - депутат Железняк
17:54 13.07.2023 |
Верховна Рада України 268-ма голосами ухвалила за основу законопроєкт №9311-1д про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
"Це доопрацьований законопроєкт Максима Хлапука, який, на відміну від урядового, узгоджено з Energy Community і МВФ. І виконання одразу двох маяків МВФ", - написав він.
Згідно з документом, до кінця липня 2023 року корпоративні права "Оператор ГТС України" мають бути передані Міністерству енергетики від АТ "Магістральні газопроводи України". У цей самий строк має бути ухвалено погоджений з Energy Community новий статут оператора.
Рішення про зміни до статуту оператора ухвалюється за результатами консультацій з НКРЕКП і після отримання обов'язкового висновку Energy Community.
Крім того, до кінця жовтня цього року передбачається провести конкурсний відбір і призначення нової наглядової ради ОГТСУ.
"МГУ" буде приєднано до ОГТСУ, а нова наглядова рада буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу оператора.
Якщо новий склад НР не буде обрано до 31 жовтня 2023 року, її повноваження здійснюватимуть загальні збори (Міненерго - ІФ-У), крім призначення/звільнення керівника ОГТСУ.
Як повідомлялося, під час створення "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. Зі свого боку ОГТСУ було передано у власність "МГУ".
Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула з вирішенням цього питання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Рада дозволила самостійно самостійно готуватися до теоретичного іспиту для отримання водійських прав
|Рада спростить укладання угод про розподіл продукції для збільшення видобутку нафти та газу
|Рада розблокувала скасування податкових пільг для бізнесу і повернення штрафів за відсутність касових апаратів
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про оптимізацію структури ОГТСУ - депутат Железняк
|Рада дозволила жінкам йти у відпустку у зв'язку з вагітністю пізніше, ніж за 70 днів до прогнозованої дати пологів
|Рада спростила процедуру банкрутства для бізнесу на час воєнного стану
|Рада надала додаткові соцгарантії військовим, які отримали інвалідність на війні
Бізнес
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами