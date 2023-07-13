Рада ухвалила за основу законопроєкт про оптимізацію структури ОГТСУ - депутат Железняк

Верховна Рада України 268-ма голосами ухвалила за основу законопроєкт №9311-1д про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

"Це доопрацьований законопроєкт Максима Хлапука, який, на відміну від урядового, узгоджено з Energy Community і МВФ. І виконання одразу двох маяків МВФ", - написав він.

Згідно з документом, до кінця липня 2023 року корпоративні права "Оператор ГТС України" мають бути передані Міністерству енергетики від АТ "Магістральні газопроводи України". У цей самий строк має бути ухвалено погоджений з Energy Community новий статут оператора.

Рішення про зміни до статуту оператора ухвалюється за результатами консультацій з НКРЕКП і після отримання обов'язкового висновку Energy Community.

Крім того, до кінця жовтня цього року передбачається провести конкурсний відбір і призначення нової наглядової ради ОГТСУ.

"МГУ" буде приєднано до ОГТСУ, а нова наглядова рада буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу оператора.

Якщо новий склад НР не буде обрано до 31 жовтня 2023 року, її повноваження здійснюватимуть загальні збори (Міненерго - ІФ-У), крім призначення/звільнення керівника ОГТСУ.

Як повідомлялося, під час створення "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. Зі свого боку ОГТСУ було передано у власність "МГУ".

Ще в жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула з вирішенням цього питання.