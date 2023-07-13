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ЄС за підсумками 2-го тендера зі спільної закупівлі газу відібрав пропозиції майже на 12 млрд куб. м
16:41 13.07.2023 |
Єврокомісія оголосила в четвер результати другого тендера зі спільної закупівлі газу в рамках "енергетичної платформи ЄС".
"Ці результати перевершили наші очікування. Ми зібрали попит майже на 16 млрд куб. м. Це більше ніж на 4 млрд куб. м порівняно з першим раундом. У сукупності лише перші два раунди подвоїли мету, окреслену Радою ЄС на весь рік", - заявив на пресконференції в Брюсселі заступник голови ЄК Марош Шефчович.
Він зазначив, що на сукупний попит з боку ЄС "відреагували надійні міжнародні постачальники, які заявили про готовність поставити 15,19 млрд кубометрів", і подякував "25 постачальникам, які представили свої пропозиції".
Шефчович пояснив, що організатори тендера "узгодили найпривабливіші пропозиції із запитами клієнтів" і визначили загальний обсяг поставок в 11,98 млрд куб. м. Це, за його словами, "більше на 1 млрд куб. м, ніж у першому раунді".
Він також уточнив, що "з цього обсягу 5,5 млрд куб. м припадає на СПГ, решта 6,4 млрд куб. м - на трубопровідний газ".
Відповідаючи на запитання журналістів, Шефчович повідомив, що найбільші обсяги пропозицій були зроблені ринкам Болгарії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Франції.
ЄК також підтвердила, що до кінця року відбудуться інші тендери зі спільних закупівель газу, найближчий з яких відбудеться на початку осені.
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