ЄС за підсумками 2-го тендера зі спільної закупівлі газу відібрав пропозиції майже на 12 млрд куб. м

Єврокомісія оголосила в четвер результати другого тендера зі спільної закупівлі газу в рамках "енергетичної платформи ЄС".

"Ці результати перевершили наші очікування. Ми зібрали попит майже на 16 млрд куб. м. Це більше ніж на 4 млрд куб. м порівняно з першим раундом. У сукупності лише перші два раунди подвоїли мету, окреслену Радою ЄС на весь рік", - заявив на пресконференції в Брюсселі заступник голови ЄК Марош Шефчович.

Він зазначив, що на сукупний попит з боку ЄС "відреагували надійні міжнародні постачальники, які заявили про готовність поставити 15,19 млрд кубометрів", і подякував "25 постачальникам, які представили свої пропозиції".

Шефчович пояснив, що організатори тендера "узгодили найпривабливіші пропозиції із запитами клієнтів" і визначили загальний обсяг поставок в 11,98 млрд куб. м. Це, за його словами, "більше на 1 млрд куб. м, ніж у першому раунді".

Він також уточнив, що "з цього обсягу 5,5 млрд куб. м припадає на СПГ, решта 6,4 млрд куб. м - на трубопровідний газ".

Відповідаючи на запитання журналістів, Шефчович повідомив, що найбільші обсяги пропозицій були зроблені ринкам Болгарії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Франції.

ЄК також підтвердила, що до кінця року відбудуться інші тендери зі спільних закупівель газу, найближчий з яких відбудеться на початку осені.