Четвертий енергоблок ЗАЕС хочуть перевести у стан гарячого зупину – МАГАТЕ

Співробітники Запорізької АЕС готуються найближчим часом перевести четвертий енергоблок зі стану холодної зупинки до гарячої. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Після цього п'ятий енергоблок, який зараз перебуває в режимі гарячої зупинки, буде переведено на холодну зупинку для проведення профілактичних робіт. Інші енергоблоки, як і раніше, залишаються у холодному режимі.

Для підтримки безпеки, зокрема обробки рідких радіоактивних відходів, станція використовує пару, яку виробляє один з енергоблоків, що перебуває в стані гарячої зупинки.

У МАГАТЕ також зазначили, що на території Запорізької АЕС не виявлено вибухівку, але експерти отримали доступ не до всіх приміщень.

"Експерти МАГАТЕ протягом останніх днів продовжили інспектувати ЗАЕС і не виявили мін чи вибухівки, але досі очікують доступу до дахів третього та четвертого реакторів, де, за доступною інформацією, може бути вибухівка", - йдеться у звіті організації.

У МАГАТЕ також зазначили, що два основні водоймища для охолодження реакторів АЕС мають стабільний рівень води, який знижується лише на 1-2 см на добу через випаровування та використання. Станом на 12 липня електростанція має достатньо води на кілька місяців.

4 липня українська влада повідомила, що росіяни найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС. Тоді повідомлялося, що окупанти розмістили "сторонні предмети, які схожі на вибухові пристрої", на даху третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС.

За попередньою оцінкою, підрив цих предметів не має пошкодити енергоблоки, але може створити "картинку" обстрілів з боку України.

Наступного дня МАГАТЕ заявило, що спостерігачі організації не бачили видимих слідів мін чи вибухових речовин на території станції, але на дах енергоблоків їх ще не пускали.