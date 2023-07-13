Норвегія та Британія виділять 5 млн євро на допомогу Чорнобильській зоні

Норвегія та Великобританія анонсували виділення 5 мільйонів євро на підтримку розвитку Чорнобильської зони відчуження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Про фінансову допомогу представники країн заявили під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. В ній брала участь і українська делегація, яку очолив перший заступник міністра Олександр Краснолуцький.

Зазначається, що сторони домовились продовжувати співпрацю для прискорення підписання Рамкової угоди між Україною та ЄБРР з метою фінансування заходів з відновлення умов безпеки у Чорнобильській зоні відчуження та об'єктах поводження з радіоактивними відходами в Україні, а також для підтримки довгострокової безпечної експлуатації цих об'єктів.

Загалом Україну на засіданні представляли представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, народний депутат України Сергій Магера, представники Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Державної інспекції ядерного регулювання та Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Уточнюється, що засідання Асамблеї пройшло за участю також представників Єврокомісії, Міжнародного агентства з атомної енергії, Бельгії, Норвегії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Франції та інших країн.

Раніше повідомлялося, що Норвегія збільшує підтримку ядерної безпеки та захищеності України у 2023 році на 250 мільйонів норвезьких крон (близько 21,5 млн євро).

Перед цим стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.