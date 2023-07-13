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Фактична ціна реалізації газу в червні знизилася на 3,8% - Мінекономіки
22:54 12.07.2023 |
Фактична ціна реалізації (ФЦР) природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у червні 2023 року становила 10 тис. 742,81 грн за 1 тис. куб. м, що на 3,8% менше, ніж у травні (11 тис. 163,77 грн), повідомляється на сайті Міністерства економіки.
Відповідно до закону №7732 про внесення змін до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної з трьох внутрішніх цін реалізації.
Середньозважена ціна в договорах купівлі-продажу газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатами закупівлі газу українського видобутку на організованих товарних ринках (ОТР - УЕБ, УІБ, УМВБ), у червні становила 10 тис. 607,5 грн/тис. куб. м, а середньозважена ціна її "дочок" на ОТР у травні (на червень) становила 10,716 тис. грн/тис. куб. м.
Найбільшою виявилася середня ціна на основі UA VTP Gas price (середньоарифметичне значення між цінами Bid і Ask у звітах Argus European Natural Gas і ICIS European Spot Gas Market) - 10 тис. 742,81 грн/тис. куб. м, яка і стала ФЦР.
Як повідомлялося, до ухвалення закону №7732 фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.
Перегляд податкового законодавства пов'язаний зі значним зростанням спотових цін у Європі, забороною експорту українського газу та зменшенням споживання всередині країни, що призвело до того, що видобуток для багатьох компаній став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні значно нижча за європейські ціни.
До березня 2022 року газова рента вираховувалася тільки виходячи з митної вартості імпорту.
|2022
|грн/тис. куб. м
|січень
|32 808,28
|лютий
|29 550,34
|березень
|29 390,80
|квітень
|35 932,90
|травень
|31 174,61
|червень
|32 193,55
|липень
|31 991,51
|серпень
|24 045,30
|вересень
|39 952,00
|жовтень
|38 294,51
|листопад
|28 855,75
|грудень
|26 199,24
|2023
|січень
|23 723,43
|лютий
|20 727,73
|березень
|18 680,83
|квітень
|14 382,34
|травень
|11 163,77
|червень
|10 742,81
Дані: Мінекономіки
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