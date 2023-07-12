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Україна зможе відновити експорт електроенергії в Словаччину: є погодження регулятора
14:08 12.07.2023 |
Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг у середу, 12 липня, погодила порядок розподілу доходів між операторами систем передання України та Словаччини - Укренерго та SEPS. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Це погодження - важлива передумова, що відкриває можливість для проведення експорту електричної енергії за напрямом Україна - Словаччина.
Завдяки цьому Україна зможе імпортувати електроенергію зі Словаччини у дефіцитні години доби та експортувати її до Словаччини у години, коли існує профіцит.
Експорт електроенергії в Словаччину тривав кілька днів у квітні 2023 року, після чого SEPS його заблокувала. Укренерго пояснювало це відсутністю порядку проведення аукціонів із доступу до міждержавних перетинів, який має запровадити НКРЕКП.
НКРЕКП вказує, що доходи, отримані SEPS за результатами проведення аукціонів із розподілу пропускної спроможності, мають розподілятися між SEPS та Укренерго у співвідношенні 50:50.
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