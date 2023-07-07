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АНАЛІТИКА

В енергосистемі України зафіксували рекордне споживання електрики

 

НЕК «Укренерго» зафіксувала в енергосистемі рекордне споживання електроенергії, зростання якого дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії у Телеграмі.

«Найвище споживання за першу половину літа зафіксовано 6 липня о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року. Для розуміння: таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання - у першу чергу активне використання кондиціонерів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що високий рівень споживання зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків.

«Якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян», - додали в Укренерго.

Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» рекомендує українцям зменшити споживання у пікові години, адже частина енергетичних об'єктів перебуває в ремонті, через що електроенергії може бути не достатньо для покриття потреб усіх споживачів.
 

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