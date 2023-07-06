Фінансові новини
- |
- 06.07.23
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет «Суперлегкий» програми «Енергодім»
17:29 06.07.2023 |
Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет "Суперлегкий" програми "Енергодім", повідомили у пресслужбі Фонду агенству "Інтерфакс-Україна".
Як уточнили у пресслужбі, пакет "Суперлегкий" передбачатиме встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП), що допоможе оптимізувати споживання теплової енергії в багатоповерхівках.
Пресслужба нагадала, що з березня 2022 року було тимчасово припинено приймання нових заявок на участь у програмі "Енергодім", однак триває приймання та опрацювання заявок на затвердження проєкту, зміни до проєкту, на верифікацію та продовження терміну реалізації проєктів.
Від початку запровадження в країні воєнного стану Фонд увів низку спрощень програми "Енергодім", більшість ОСББ поступово рухалися в рамках програми, розробляли проєктну документацію, виконували будівельні роботи, проводили їхню верифікацію та завершували свої проєкти у визначені умовами програми строки.
За період дії воєнного стану в рамках програми "Енергодім" завершено 80 проєктів; у 102 проєктах частково завершено будівельні роботи. Фонд компенсував ОСББ 708,1 млн грн. Також отримано 350 заявок на верифікацію для відшкодування частково або повністю виконаних робіт і всі вони схвалені.
Як зазначили у пресслужбі, з тими ОСББ, які зупинилися на поданні заявки №1 і навіть не розпочали процес розроблення проєктної документації, Фонд змушений за умовами грантового договору достроково розірвати його. Виняток - бенефіціари на території Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Щодо таких бенефіціарів ухвалюватиметься окреме рішення Наглядової ради Фонду після скасування або припинення воєнного стану.
За перше півріччя 2023 року було розірвано 124 грантові договори. За цими договорами ОСББ мають повернути кошти, відшкодовані Фондом за виконані енергоаудити.
У пресслужбі нагадали, що Фонд під час укладення грантового договору щодо ОСББ резервує на кожен проєкт повну вартість проєкту, ці кошти не використовуються на інші проєкти. Суми резервів, що вивільнилися після розірвання договорів, вистачить на запуск нових ініціатив Фонду.
"Кошти, що вивільнилися, планується спрямувати на часткове покриття збільшення вартості проєктів учасників програми, які продовжують їхню реалізацію, адже в період воєнного стану відбулося значне збільшення вартості матеріалів і робіт. Також незабаром плануємо запустити новий "Суперлегкий" пакет програми "Енергодім", що передбачатиме встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП) - один із найдоцільніших та найефективніших заходів зі зниження споживання теплової енергії в багатоповерхівках", - повідомили у пресслужбі.
Програма "Енергодім" реалізується у співпраці з IFC, GIZ та ПРООН і фінансується за рахунок коштів статутного капіталу Фонду енергоефективності, що формується за рахунок державного бюджету України, а також внесків Європейського Союзу та уряду Німеччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Замість конфіскації: чому ЄС шукає новий механізм для заморожених російських активів
|Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
|Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Спадок Коломойського. В Укрнафти й Укртатнафти дебіторська заборгованість 70 млрд грн
|Фонд енергоефективності планує запустити новий пакет «Суперлегкий» програми «Енергодім»
|Експорт українського борошна у 2023 р. може сягнути 150 тис. тонн - галузева асоціація
|Болгарія хоче продати Україні реактори недобудованої АЕС Белене
|Перші 19 учасників отримають ₴6,8 мільйона за програмою підтримки ветеранського бізнесу
|Зеленський підписав нову редакцію закону про захист прав споживачів
Бізнес
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам