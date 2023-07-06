Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, - Міненерго

Енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тому наступна зима також буде складною.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога", - сказав він.