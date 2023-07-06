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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, - Міненерго
14:30 06.07.2023 |
Енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тому наступна зима також буде складною.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога", - сказав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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