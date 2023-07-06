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На ЗАЕС поновили живлення з основної лінії після часткового блекауту
11:59 06.07.2023 |
На Запорізькій АЕС поновили живлення з основної лінії електропередачі після часткового блекауту, що стався у ніч проти 4 липня. Про це розказав президент Енергоатому Петро Котін в ефірі єдиного телемарафону.
Протягом останніх чотирьох місяців ЗАЕС "висіла" на єдиній уцілілій високовольтній лінії 750 кВ. З початку липня до станції під'єднали одну з резервних ліній 330 кВ, а уже 4 липня її довелося пускати в дію.
"Так сталося, що наступної ночі була пошкоджена основна лінія, на якій чотири місяці станція "висіла". Станція перейшла в режим часткового блекауту, поки не були заживлені з резервної лінії всі енергоблоки. Зараз живлення поновлене, і на сьогодні вона живиться з двох ліній: одна - 750 кВ, друга резервна - 330 кВ", - сказав Котін.
За останніми даними Енергоатому, на атомній станції перебуває велика кількість російських військових - близько 700 осіб.
"Там є і вибухівка, і зброя, і всі інші речовини, які не потрібні на такому об'єкті. Станція замінована. Ми знаємо, що вони з самого початку мінували периметр станції, під'їзні шляхи, а також усе, що вважають небезпечним із точки зору фізичного нападу на станцію", - сказав Котін.
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