На ЗАЕС поновили живлення з основної лінії після часткового блекауту

На Запорізькій АЕС поновили живлення з основної лінії електропередачі після часткового блекауту, що стався у ніч проти 4 липня. Про це розказав президент Енергоатому Петро Котін в ефірі єдиного телемарафону.

Протягом останніх чотирьох місяців ЗАЕС "висіла" на єдиній уцілілій високовольтній лінії 750 кВ. З початку липня до станції під'єднали одну з резервних ліній 330 кВ, а уже 4 липня її довелося пускати в дію.

"Так сталося, що наступної ночі була пошкоджена основна лінія, на якій чотири місяці станція "висіла". Станція перейшла в режим часткового блекауту, поки не були заживлені з резервної лінії всі енергоблоки. Зараз живлення поновлене, і на сьогодні вона живиться з двох ліній: одна - 750 кВ, друга резервна - 330 кВ", - сказав Котін.

За останніми даними Енергоатому, на атомній станції перебуває велика кількість російських військових - близько 700 осіб.

"Там є і вибухівка, і зброя, і всі інші речовини, які не потрібні на такому об'єкті. Станція замінована. Ми знаємо, що вони з самого початку мінували периметр станції, під'їзні шляхи, а також усе, що вважають небезпечним із точки зору фізичного нападу на станцію", - сказав Котін.