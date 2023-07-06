Унаслідок обстрілу на Львівщині знеструмлено ЛЕП та підстанції, – Міненерго

Унаслідок ворожого удару у Львівській області в ніч на 6 липня знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти залишилися без світла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Унаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції, без світла залишилися 2 населених пункти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають обстріли прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через це без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях. Також у Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 903 МВ-год. Експорт відсутній.