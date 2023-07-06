Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Унаслідок обстрілу на Львівщині знеструмлено ЛЕП та підстанції, – Міненерго

 

Унаслідок ворожого удару у Львівській області в ніч на 6 липня знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти залишилися без світла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Унаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції, без світла залишилися 2 населених пункти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають обстріли прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через це без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях. Також у Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 903 МВ-год. Експорт відсутній.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7848
  0,0695
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7023  0,03 0,07 37,3569  0,02 0,06
EUR 40,1058  0,06 0,15 40,9942  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес