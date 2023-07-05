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Україна за шість тижнів закачала у сховища 1 млрд кубів газу
10:21 05.07.2023 |
Україна в підземних газосховищах має 10,4 млрд кубічних метрів газу, повідомив на засіданні уряду 4 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Наразі маємо на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубометрів газу", - сказав він.
Цільовий показник по запасах газу на зиму вперше оприлюднили 23 травня, тоді вони становили 9,3 млрд куб. м.
За півтора місяця держава виконала план із закачування приблизно на 20%.
До сезону відбору газу залишилось приблизно чотири місяці, якщо він, як і минулого року, почнеться на початку листопада. Це означає, що держава має прискорити закачування, якщо хоче виконати встановлений план.
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