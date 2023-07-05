Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за шість тижнів закачала у сховища 1 млрд кубів газу

 

Україна в підземних газосховищах має 10,4 млрд кубічних метрів газу, повідомив на засіданні уряду 4 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі маємо на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубометрів газу", - сказав він.

Цільовий показник по запасах газу на зиму вперше оприлюднили 23 травня, тоді вони становили 9,3 млрд куб. м.

За півтора місяця держава виконала план із закачування приблизно на 20%.

До сезону відбору газу залишилось приблизно чотири місяці, якщо він, як і минулого року, почнеться на початку листопада. Це означає, що держава має прискорити закачування, якщо хоче виконати встановлений план.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,08 37,3789  0,01 0,02
EUR 40,1652  0,12 0,30 41,0341  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес