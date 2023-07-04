Імпорт електроенергії у червні зріс на 85%

Імпорт електроенергії у червні 2023р зріс на 85%, у порівнянні з попереднім місяцем. Водночас, експорт за цей період скоротився на 85%.

Про це свідчать розрахунки ExPro.

У червні Україна імпортувала 43,7 тисяч МВт-год (+20 тисяч МВт-год) до попереднього місяця. 41% з цього обсягу було поставлено з Молдови, 59% - зі Словаччини. Переважно імпорт відбувався у вихідні та святкові дні, коли ціна на європейських ринках опускалась до мінімальних значень.

Експорт електроенергії у червні відбувався тільки протягом 1-11 числа. 90% з усього обсягу (5600 з 6175 МВт-год) було поставлено до Польщі. Єдиним експортером за цим напрямом був ДТЕК Західенерго. Інша частина була експортована до Молдови.

Загалом, за І півріччя 2023р було імпортовано 282,5 тисяч МВт-год, експортовано - 143,5 тисяч МВт-год.

Вже на початку липня імпорт електроенергії зріс, за 1-3 липня зі Словаччини поставлено 4960 МВт-год. Детальний огляд зовнішньої торгівлі електроенергією за І півріччя 2023р буде опубліковано в ExPro Electricity Monthly.