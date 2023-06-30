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АНАЛІТИКА

ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт про «зелену» трансформацію енергосистеми із запровадженням механізму гарантій походження е/е

 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №9011-д " про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України".

Ухвалення законопроєкту підтримали 279 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт, зокрема, передбачає гарантії походження "зеленої" електроенергії, які дадуть змогу уникнути додаткового оподаткування українських товарів під час ввезення до країн ЄС із 2026 року.

Це стане важливим у разі запровадження Європою у 2026 році механізму CBAM (carbon border adjustment mechanism, механізм транскордонного вуглецевого регулювання - ІФ-У). Гарантії походження вільно торгуватимуться на європейському ринку, що послужить додатковим стимулом для нарощування експортного потенціалу в ЄС.

Законопроєкт запроваджує можливість для споживачів встановлювати у себе об'єкти електрогенерації, а надлишки електроенергії відпускати в мережу за вільними ринковими цінами.

Крім того, документ зберігає стимулювання для об'єктів малої генерації потужністю до 1 МВт до 1 січня 2024 року, надає право прямого виходу в ринок для виробників на "зеленому" тарифі з відповідними компенсаційними виплатами з боку ДП "Гарантований покупець", а також подовжує видачу "зеленого" тарифу для нових ВЕС і малих СЕС до кінця 2023 року.

Як повідомлялося, законопроєкт №9011-д створює передумови для розвитку відновлюваної енергетики в Україні на всіх сегментах ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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