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Для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС потрібні додаткові заходи - МАГАТЕ
16:44 30.06.2023 |
Потрібні додаткові заходи для стабілізації рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції.
Як передає Укрінформ, про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав в інтерв'ю France24.
«З одного боку, коли я був (на ЗАЕС - ред.), то міг побачити, що перші заходи були вжиті управлінцями станції, аби зберегти кількість води у ставку-охолоджувачі. Проте очевидно, що цього буде недостатньо у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Тому потрібно вживати додаткові заходи. Це те, що я обговорив там (на ЗАЕС - ред.)», - сказав Гроссі.
Він додав, що загалом ситуація дуже мінлива через те, що ЗАЕС знаходиться на самій лінії фронту.
Глава МАГАТЕ також заявив, що ситуація з підривом Каховської греблі стала додатковою підставою для занепокоєння.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію закликав не використовувати АЕС як військову базу.
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