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НБУ не виключає хвилю дефолтів «зеленої» генерації після завершення режиму тимчасового послаблення виплат за боргами
18:57 29.06.2023 |
Національний банк України (НБУ) не відкидає можливість виникнення хвилі дефолтів виробників електроенергії із відновлюваних джерел (ВДЕ) після завершення періоду тимчасового ослаблення виплат за боргами перед банківським сектором.
"Рівень виплат за "зеленим" тарифом залишається низьким, а перспективи сектора невизначеними. Відсутність запасу міцності може призвести до нової хвилі дефолтів після виходу компаній із режиму тимчасових послаблень сплати за боргами", - йдеться у звіті про фінансову стабільність НБУ за червень 2023 року.
Водночас, як поінформували в Нацбанку, окремим виробникам ВДЕ під час війни вистачає неповних грошових надходжень за "зеленим" тарифом і накопичених фінансових ресурсів на обслуговування відсотків. Крім того, банки переважно контролюють рахунки компаній і забезпечують першочерговість сплати боргу за наявності надходжень.
Однак через недоотримання доходів, пошкодження обладнання та втрату потужностей низка компаній, що працюють на "зеленому" тарифі, не здатні обслуговувати свої борги. При цьому частка непрацюючих кредитів галузі з початку травня 2023 року зросла до 51% порівняно з менш ніж 3% до вторгнення російських агресорів.
"За оцінками експертів, приблизно 20% об'єктів сонячної енергетики та приблизно 80% об'єктів генерації з вітру зазнали руйнувань, були знищені або окуповані. Їх відновлення проблематичне: власні ресурси компаній обмежені, кредитування майже зупинилося", - констатували в НБУ.
Як зазначили в Нацбанку, з березня 2022 року через брак коштів Міністерство енергетики обмежило виплати за електроенергію виробникам ВДЕ в розмірах від 15% до 60% "зеленого" тарифу залежно від виду генерації. Цей рівень визначався потребою для покриття операційних витрат компаній.
"Уже з червня 2022 року передбачався перерахунок виробникам усіх коштів, які держпідприємство "Гарантований покупець" ("ГарПок") отримало від продажу електроенергії - це підвищило надходження виробників", - нагадали в Нацбанку.
Наразі виробники в середньому отримують близько половини від "зеленого" тарифу, загальний накопичений борг за куплену "зелену" електроенергію станом на початок травня 2023 року становить 18,6 млрд грн.
"Певні перспективи для галузі визначає право виробників ВДЕ вийти з групи "ГарПоку" і продавати електроенергію на внутрішньому ринку на стандартних для іншої генерації умовах. Поки що лише поодинокі виробники наважилися на це, однак така можливість буде привабливішою у разі підвищення ринкових цін на електроенергію", - наголошують в НБУ.
Надалі за наявності гарантій походження електричної енергії з відновлюваних джерел вигідним буде також її експорт через європейську мережу передання електроенергії ENTSO-E, додали в Нацбанку.
За даними НБУ, частка кредитів "зеленій" енергетиці у валовому кредитному портфелі банків становить майже 4%.
"Цей показник значно вищий для державних банків, яким належить понад три чверті кредитів галузі. В окремих банках частка портфеля сягає 13%", - зазначили в банку.
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