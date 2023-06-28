Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Укренерго сподіваються, що нових прайс-кепів буде достатньо для збільшення імпорту

 

У НЕК «Укренерго» сподіваються, що рівень нових прайс-кепів (граничних цін) на енергоринку, які встановила Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде достатнім для збільшення обсягів імпорту електроенергії.

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу «Стан енергосистеми: ризик відключень та підготовка до зими» в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«Імпорт в умовах сьогоднішнього регулювання ринку, теперішніх прайс-кепів, які будуть змінені з 1 липня, не здійснюється тоді, коли потрібний - в години найбільшого споживання, коли ціни в Європі зростають, а в Україні - впираються у верхній ліміт. Тим часом нижня гранична ціна стимулює імпорт в ті години, коли він не потрібний; в Європі можуть бути від'ємні ціни, а у нас тримаються на одному рівні. Тому таке цінове регулювання явно неправильне», - пояснив очільник Укренерго.

Кудрицький висловив сподівання, що того рівня прейс-кепів, які встановив регулятор для оптового ринку, буде достатньо для того, щоб обсяг імпорту збільшився.

«Про дієвість рішення, яке прийняв регулятор, можна буде судити в липні. Якщо в липні ми побачимо, що нарешті значні обсяги імпорту приходять в українську енергосистему таким чином, що покривають дефіцит, це мають бути сотні МВт, то можна сказати, що воно було дієвим. Ми зможемо перевірити це за кілька днів на практиці», - резюмував очільник НЕК.

Як повідомлялось, 27 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові граничні ціни на ринку «на добу наперед», а також внутрішньодобовому та балансуючому ринках.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0042
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6989  0,04 0,11 37,3968  0,05 0,13
EUR 40,2889  0,11 0,27 41,1482  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес