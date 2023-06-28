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В Укренерго сподіваються, що нових прайс-кепів буде достатньо для збільшення імпорту
17:54 28.06.2023 |
У НЕК «Укренерго» сподіваються, що рівень нових прайс-кепів (граничних цін) на енергоринку, які встановила Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, буде достатнім для збільшення обсягів імпорту електроенергії.
Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький під час брифінгу «Стан енергосистеми: ризик відключень та підготовка до зими» в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
«Імпорт в умовах сьогоднішнього регулювання ринку, теперішніх прайс-кепів, які будуть змінені з 1 липня, не здійснюється тоді, коли потрібний - в години найбільшого споживання, коли ціни в Європі зростають, а в Україні - впираються у верхній ліміт. Тим часом нижня гранична ціна стимулює імпорт в ті години, коли він не потрібний; в Європі можуть бути від'ємні ціни, а у нас тримаються на одному рівні. Тому таке цінове регулювання явно неправильне», - пояснив очільник Укренерго.
Кудрицький висловив сподівання, що того рівня прейс-кепів, які встановив регулятор для оптового ринку, буде достатньо для того, щоб обсяг імпорту збільшився.
«Про дієвість рішення, яке прийняв регулятор, можна буде судити в липні. Якщо в липні ми побачимо, що нарешті значні обсяги імпорту приходять в українську енергосистему таким чином, що покривають дефіцит, це мають бути сотні МВт, то можна сказати, що воно було дієвим. Ми зможемо перевірити це за кілька днів на практиці», - резюмував очільник НЕК.
Як повідомлялось, 27 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові граничні ціни на ринку «на добу наперед», а також внутрішньодобовому та балансуючому ринках.
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