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В Україні немає дефіциту електроенергії - Міненерго
14:08 27.06.2023 |
Енергосистема України має достатньо потужності для покриття потреб всіх споживачів; атомна генерація виробляє майже 46% усієї електроенергії.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
«Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Атомна генерація виробляє майже 46% усієї електроенергії, теплова - понад 32%, ВДЕ - понад 11%, гідрогенерація - понад 10%», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві уточнили, що через негоду в Сумській області знеструмлено 22 населених пункти, в Донецькій - 37. Також внаслідок технологічних порушень без світла залишається частина споживачів у Чернігівській області.
Крім цього, через обстріли знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина абонентів в Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях.
«Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. У деокупованій частині області заживлено останніх 35 споживачів, яких було знеструмлено через підтоплення», - додали в Міненерго.
Як повідомлялось, протягом 26 червня енергетики повернули електрику понад 26 тис. споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях. У Херсонській області світло повернули майже 100 споживачам, яких було знеструмлено з початку деокупації.
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