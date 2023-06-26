НКРЕКП продовжить обговорення рівня нових прайс-кепів на ринку е/е на пропозицію її члена Тарасюка підвищити їх у пік на 80%

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перенесла на ранок 27 червня заплановане на 26 червня засідання, на якому планувалося підвищити на 35,7% максимальні price caps на енергоринку з 30 червня, передає Енергореформа.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання на пропозицію екс-глави НКРЕКП та члена регулятора Валерія Тарасюка, який виступив за підвищення граничних цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) у години пікових навантажень з 18.00 до 23.00 на 80% - до 7200 грн/МВт-год.

"Ми отримали відгуки від виробників, оператора системи передачі, Секретаріату Енергоспівтовариства, оператора ринку. Це ті гравці, які висловлювалися за повне скасування прайс-кепів. Я особисто також висловлював таку думку. Але сьогодні більшість комісії не погоджується з таким підходом. Якщо ми все-таки прайс-кепи встановлюємо, то я пропоную підвищення прайс-кепів, принаймні, на 40%, але задля можливості імпорту в тому числі треба ще подвоїти зростання, тобто на 80% - до 7200 грн/МВт-год з 18.00 по 23.00, у так званий пікові, дефіцитні годин, коли нам точно потрібен імпорт", - висловив пропозицію Тарасюк.

Він також запропонував затвердити рівень нижнього прайс-кепу 10 грн/МВт-год.

"Це фактично без нижнього прайс-кепа. Це буде крок назустріч споживачам, оскільки ціна в середньому не так зросте, це не стимулюватиме імпорт у профіцитні години, як це відбувається зараз, водночас буде стимулом для розвитку СНЕ, перенесення споживання з пікових у профіцитні години", - пояснив Тарасюк.

При цьому він наголосив, що регулятор завжди зможе повернутися до перегляду прайс-кепів у разі потреби.

Головуючий на засіданні член регулятора Руслан Кайдаш зі свого боку зазначив, що до комісії надійшли звернення від Секретаріату Енергоспівтовариства, який, за його словами, "має радикальнішу позицію щодо регулювання ринку", а також додатково від НЕК "Укренерго" з певними пропозиціями.

Кайдаш призначив засідання на 9 ранку 27 червня.

На засідання 26 червня виносився проект постанови НКРЕКП, згідно з яким із 30 червня 2023 року встановлюються нові максимальні граничні ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) у розмірі 5 428 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження в мережі (з 7:00 до 23:00) та 2 714 грн/МВт-год - мінімального (з 23:00 до 07:00).

Нові price caps на РДН і ВДР на 35,7% повинні були перевищити розміри граничних цін, що нині діють: 4 000,00 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження і 2 000,00 грн/МВт-год - мінімального.

При цьому мінімальна гранична ціна е/е на РДН та ВДР пропонувалася на рівні 1152,08 грн/МВт-год (спочатку пропонувалася гранична ціна 10 грн/МВт-год).

Крім того, регулятор планував підвищити максимальну граничну ціну е/е на балансуючому ринку (БР) до 125% від ціни РДН замість 120% і знизити мінімальну граничну ціну до 0,01 грн/МВт-год замість 10 грн/МВт-год.

Згідно з проектом документа, постанова набирає чинності 30 червня 2023 року, але не раніше дня її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП 31 травня скасувала дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Прийнята регулятором відповідна постанова передбачає зупинення відповідних положень прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року про визначення граничних цін на ринку електроенергії, зокрема максимального прайс-кепу в 2 тис. грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн/МВт-год для годин максимального навантаження.

Водночас в обґрунтуванні до проекту постанови зазначається, що опрацьовується питання встановлення граничних цін відповідно до Методики визначення суттєвого коливання цін та встановлення граничних цін на цих ринках, затвердженої постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1221.

Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що НКРЕКП залишить у дії своє рішення про відміну прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 липня.

"Я не кажу, що ціна е/е в Україні має бути такою, як у Європі, але вона має давати бізнесу можливість імпортувати ресурс для забезпечення потреб виробництва. Ми на сьогоднішній день не бачимо прогнозу якогось страшного коливання цін (у разі скасування) прайс-кепів - ЕР). (...) Є бажання подивитися, як це працюватиме. У разі потреби можна буде запровадити прайс-кепи. Є механізми", - сказав Галущенко у коментарі журналістам під час відвідин однієї з АЕС 14 червня.