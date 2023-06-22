Міжнародний консорціум Smart Storage Grid створено в рамках URC2023 – МХП

Міжнародний консорціум Smart Storage Grid for Ukraine створено у рамках URC2023, де відбулася презентація проекту та підписання угоди, передає Енергореформа.

Про це повідомив президент компанії "МХП Еко Енерджи", яка стала учасником консорціуму, Олександр Домбровський.

Згідно з релізом МХП, ця угода передбачає старт індустріальних проектів в Україні у сфері технологій накопичення енергії та створення інноваційних систем розподілу електроенергії від децентралізованої зеленої генерації.

Як зазначається у релізі, участь у ній беруть провідні компанії в цій сфері з США, Великобританії та України, зокрема MSP Technology Ltd (Великобританія), fifthVOLT GmbH (Австрія), EPC Corporation (США), МХП Еко Енерджи та Вольтаж Груп (обидві - Україна).

"Технології систем накопичення енергії значно сприятимуть енергетичній стійкості України та допоможуть балансуванню роботи енергосистеми у пікові години споживання. Ці технології вже набули значного поширення у світі, та будуть відігравати критично важливу роль в енергетиці України", - зазначив Домбровський, слова якого наведені у релізі.

Як повідомляла Енергореформа, згідно з презентованою на URC2023 енергостратегією, Україна має потенціал до 2050 року наростити потужності вітрової генерації - до 140 ГВт, на що необхідно $134 млрд, сонячної - до 94 ГВт (потреба в $62 млрд), накопичувачів енергії (еnergy storage) - до 38 ГВт ($25 млрд), атомної генерації - до 30 ГВт ($80 млрд), ТЕЦ та біоенергетичних потужностей - до 18 ГВт (немає даних по необхідному обсягу фінансування), гідрогенерації - до 9 ГВт ($4,5 млрд).

Крім того, зазначається, що приблизно $72 млрд необхідно для розвитку водневих технологій, $5 млрд - систем передачі, $4,5 млрд - гідроенергетики.