На Закарпатті планують побудувати першу у світі безплотинну ГЕС

На Закарпатті запатентували першу у світі безплотинну ГЕС, її планують побудувати на одній із гірських річок області.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Закарпатської облради, передає Укрінформ.

"Представники ГО «Гідро Енерго Екологія Карпат», яку у 2019 році заснували четверо мукачівців, ... першими у світі запатентували безплотинну гідроелектростанцію. Підтвердження на патент надійшло днями від Інституту інтелектуальної власності США (Патентне відомство США)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що свою розробку автори планують втілити на Закарпатті.

Для пілотного проєкту розглядається кілька локацій: на річці Латориця - від села Латірка до Мукачева в районі сіл Ганьковиця, Підполоззя, а також вздовж русла річки Уж - від Ужка до Ужгорода на ділянках з необхідними перепадами і об'ємами води.

За словами голови ГО Івана Котурбача, безплотинна ГЕС вирішує 2 питання: відведення води при підтопленні ділянок під час паводків та власне вироблення електроенергії.

Свій проєкт члени громадської організації презентували голові Закарпатської обласної ради Володимиру Чубірку. У разі його погодження, а також якщо знайдеться інвестор, перш ніж розпочати будівництво, відбудеться ряд необхідних процедур: оцінка впливу на довкілля, розробка кошторису та громадські слухання.

Зазначається, що пілотний проєкт має невелику потужність - до 50кВт/год. Його задача - продемонструвати роботу і безпечність для природи, далі можна говорити про більші потужності.

Автори розробки переконують, що безплотинна ГЕС у 20 разів дешевша за дериваційну та у сотні разів - за плотинну.

В Інституті екології Карпат НАН України (м.Львів) вчені вже оцінили проєкт та вважають його безпечним. Національний університет водного господарства та природокористування (м.Рівне) також дав заключення про екологічність та доцільність використання авторської розробки мукачівців на території Карпатського регіону.

Як повідомлялося, найбільша на Закарпатті ГЕС - Теребле-Ріцька була збудована в Хустському районі у 1949-1955 роках.

Всього гідроелектростанцій в області нараховується до тридцяти.