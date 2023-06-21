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АНАЛІТИКА

Збитки енергосистеми України від російських обстрілів перевищують $10 мільярдів - ПРООН

 

Звіт, опублікований у вівторок Програмою розвитку ООН та Світовим банком, показує, що енергетична система України залишається надзвичайно уразливою, працюючи з обмеженим запасом міцності.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це заявив журналістам заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак.

За його словами, збитки енергосистеми України - без урахування руйнації Каховської ГЕС - сягнули понад 10 млрд доларів.

Згідно зі звітом, складеним незадовго до підриву Каховської греблі, 42 із 94 високовольтних трансформаторів на підконтрольних уряду України територіях були пошкоджені або зруйновані внаслідок ракетних ударів та атак безпілотників.

Більше половини цих трансформаторів зазнали неодноразових обстрілів, що ускладнило їх ремонт.

При цьому, зазначається у звіті, потужність електрогенерації в Україні скоротилася майже на 50% у порівнянні з рівнем до 2022 року. Ситуація ускладнюється значним скороченням маневрених потужностей, зокрема втратою понад 67% потужностей теплової генерації.

Нагадаємо, 16 червня в Міністерстві енергетики повідомили, що генерація в енергосистемі України повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, імпорт та експорт відсутній.
 

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