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АНАЛІТИКА

Норвегія виділяє 250 мільйонів крон на ядерну безпеку в Україні

 

Влада Норвегії виділяє 250 млн крон (понад 863 млн грн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС Норвегії.

"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки та захищеності в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон. Незаконна війна Росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні. Ядерна аварія в Україні матиме наслідки не лише для самої України, а й за її межами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 100 млн крон виділяється на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Крім того, Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн крон. Ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Як повідомлялося, Норвегія була однією з перших країн, яка надала Україні обладнання для посилення ядерної та радіаційної безпеки після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже у березні 2022 року вона надала обладнання для українських прикордонників та Рівненської атомної електростанції.
Ключові теги: Норвегія
 

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