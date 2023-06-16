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АНАЛІТИКА

Норвегія передала Україні 240 тонн обладнання на відновлення енергосектору

 

Норвегія передала українському енергосектору 26 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 240 тонн.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час зустрічі з представниками посольства Норвегії в Україні Олександрою Вацко, Еллен Сті і Дмитром Панкратовим, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що під час зустрічі Демченков ознайомив дипломатів з поточною ситуацією в енергетиці та заходами, які вживаються для збереження стійкості енергосистеми після російського теракту на Каховській ГЕС.

Заступник міністра подякував Норвегії за підтримку українського енергосектору та вже отримані 26 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 240 тонн.

«Серед обладнання, яке надала Україні норвезька сторона, - електрогенератори, силові трансформатори та трансформатори струму, спецтехніка, а також інші матеріали, необхідні для проведення відновлювальних робіт», - повідомили в Міненерго.
Ключові теги: Норве
 

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