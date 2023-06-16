Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 19:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія передала Україні 240 тонн обладнання на відновлення енергосектору
19:19 16.06.2023 |
Норвегія передала українському енергосектору 26 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 240 тонн.
Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час зустрічі з представниками посольства Норвегії в Україні Олександрою Вацко, Еллен Сті і Дмитром Панкратовим, повідомляє Міненерго.
Зазначається, що під час зустрічі Демченков ознайомив дипломатів з поточною ситуацією в енергетиці та заходами, які вживаються для збереження стійкості енергосистеми після російського теракту на Каховській ГЕС.
Заступник міністра подякував Норвегії за підтримку українського енергосектору та вже отримані 26 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 240 тонн.
«Серед обладнання, яке надала Україні норвезька сторона, - електрогенератори, силові трансформатори та трансформатори струму, спецтехніка, а також інші матеріали, необхідні для проведення відновлювальних робіт», - повідомили в Міненерго.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні з 23 червня запрацює реєстр зброї, – МВС
|У НАТО готові полегшити вступ України до Альянсу - Німеччина
|Чотири втрачені роки. Кого покарає Зеленський за поганий закон про олігархів
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія передала Україні 240 тонн обладнання на відновлення енергосектору
|Ціни на нафту слабо змінюються, Brent - $75,7 за барель
|Олігарх Коломойський продав власнику групи VS Energy Воєводіну 50% Криворізького залізорудного комбінату
|Естонія використає російські активи для відбудови України
|Видатки держбюджету за п'ять місяців сягнули понад ₴1,1 трильйона
|В енергосистемі України генерація повністю забезпечує споживання
Бізнес
|Volvo представила найменший електромобіль бренду EX30
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT