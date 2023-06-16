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В енергосистемі України генерація повністю забезпечує споживання
13:35 16.06.2023 |
Станом на 16 червня генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, імпорт та експорт відсутній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
«Електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Як і минулої доби, майже половину всієї електроенергії, яку спожили українці, згенерували атомні електростанції», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1 - 10 см за годину з утриманням затоплень. Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів.
За минулу добу у Херсоні вдалося підключити близько 70 споживачів. На Миколаївщині заживили 1 населений пункт. Загалом у Херсоні залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області - 4 населених пункти. На Миколаївщині без світла - ще понад 600 абонентів.
Крім того, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях. Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 4 тисячі.
Через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ. Сам об'єкт енергетичної інфраструктури не пошкоджено, він був заживлений за резервною лінією.
Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для понад 48 тисяч абонентів.
Через технологічні порушення в Дніпропетровській області без світла залишилися понад 8 тисяч споживачів, більшість із них заживлено. Також через несприятливі погодні умови в Запорізькій області знеструмлювалися 25 населених пунктів.У Львівській області було зафіксовано пошкодження лінії електропередачі внаслідок ураження блискавкою. Тимчасово знеструмлювалися понад 300 споживачів.
Як повідомлялося, 14 червня на одній з АЕС України на 20 днів раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності.
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