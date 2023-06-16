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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ уважно стежитиме за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС, – Гроссі

 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що спостерігачі організації продовжать уважно стежити за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС.

Про це він повідомив у відеозверненні в Twitter за результатами свого візиту на АЕС.

"Одним з найважливіших наслідків руйнування Каховської греблі стало зниження рівня води, яка необхідна для охолодження атомної електростанції, що знаходиться за моєю спиною. Позаду мене, як ви бачите, знаходиться ставок-охолоджувач, і для безпеки цієї станції важливо, щоб вода, яку ви бачите позаду мене, залишалася на цьому рівні", - наголосив він.

За його словами, з тією кількістю води яка є у ставку-охолоджувачі, АЕС може певний час перебувати в безпеці.

"АЕС працюватиме над поповненням води, щоб її безпекові функції могли продовжувати нормально працювати. Звичайно, це те, за чим ми продовжимо уважно стежити", - наголосив Гроссі.

Він додав: дуже важливо, щоб рівень води у ставку-охолоджувачі підтримувався таким, як він є зараз.

"Є випаровування. Можуть бути деякі витоки, проте важливо, щоб рівень води підтримувався на цьому ж рівні", - підкреслив очільник МАГАТЕ.

Як повідомлялося, Гроссі прибув в Україну 13 червня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі очільник МАГАТЕ представив програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву окупантами Каховської дамби.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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