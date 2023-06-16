Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МАГАТЕ уважно стежитиме за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС, – Гроссі
09:59 16.06.2023 |
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що спостерігачі організації продовжать уважно стежити за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС.
Про це він повідомив у відеозверненні в Twitter за результатами свого візиту на АЕС.
"Одним з найважливіших наслідків руйнування Каховської греблі стало зниження рівня води, яка необхідна для охолодження атомної електростанції, що знаходиться за моєю спиною. Позаду мене, як ви бачите, знаходиться ставок-охолоджувач, і для безпеки цієї станції важливо, щоб вода, яку ви бачите позаду мене, залишалася на цьому рівні", - наголосив він.
За його словами, з тією кількістю води яка є у ставку-охолоджувачі, АЕС може певний час перебувати в безпеці.
"АЕС працюватиме над поповненням води, щоб її безпекові функції могли продовжувати нормально працювати. Звичайно, це те, за чим ми продовжимо уважно стежити", - наголосив Гроссі.
Він додав: дуже важливо, щоб рівень води у ставку-охолоджувачі підтримувався таким, як він є зараз.
"Є випаровування. Можуть бути деякі витоки, проте важливо, щоб рівень води підтримувався на цьому ж рівні", - підкреслив очільник МАГАТЕ.
Як повідомлялося, Гроссі прибув в Україну 13 червня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі очільник МАГАТЕ представив програму допомоги Україні для подолання наслідків підриву окупантами Каховської дамби.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
У пресслужбі "Енергоатома" заявили, що підрив окупантами Каховської гідроелектростанції може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.06.23
|Європарламент закликає Зеленського не підписувати закон про реформу містобудування
|МАГАТЕ уважно стежитиме за ставком-охолоджувачем Запорізької АЕС, – Гроссі
|Корпоратизація «Енергоатома» може відбутися за півроку-рік - Котін
|АРМА передало газову компанію Коломойського та Хомутинніка в управління «Укрнафті»
|В Україні стартує новий грантовий проєкт, який передбачає надання безповоротних грантів мікробізнесу із постраждалих регіонів
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів