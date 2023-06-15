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АНАЛІТИКА

Україна більше не отримує інформацію про радіаційний стан на окупованій ЗАЕС

 

Російські окупанти зупинили автоматичне передавання даних датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС, цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ). Про це на брифінгу повідомив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Укрінформ.

"Два тижні тому за командою з Москви припинилося автоматичне передавання даних з датчиків радіаційного моніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", - заявив Коріков.

За його словами, зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні.

З Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України.

Коріков наголосив, що таким чином поступово руйнуються принципи безпеки на станції, і виправити ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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