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АНАЛІТИКА

Один із блоків АЕС відремонтували раніше запланованого, енергосистема отримає 1000 МВт - Галущенко

 

Енергетична система країни отримає додаткові 1000 МВт потужності завдяки введеному в роботу після планового ремонту енергоблока однієї з українських АЕС.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

«Після надскладної зими, яка стала викликом для енергетиків і всіх українців, триває найбільш масштабна за часи незалежності ремонтна кампанія на енергетичних об'єктах. Завдяки злагодженій і професійній роботі атомникам вдалося на 20 днів раніше провести та завершити ремонт одного з блоків АЕС. Він додасть в енергосистему необхідні 1000 МВт потужності для посилення її стійкості. Для споживачів це означатиме: потужність у системі є, енергопостачання буде стабільним, отже, жодних приводів для хвилювань та спекуляцій з приводу можливих відключень побутових споживачів немає», - сказав Галущенко.

Очільник Міненерго зазначив, що введення в роботу атомного блоку раніше запланованого строку особливо важливо в умовах зменшення гідрогенерації країни через терористичні дії окупантів та підрив дамби Каховської ГЕС, та висловив сподівання, що такими ж темпами буде відбуватися ремонт інших енергооб'єктів, які зараз тривають по всій країні.

Як повідомлялося, влітку НАЕК «Енергоатом» планує на понад два місяці вивести половину енергоблоків атомних електростанцій для ремонту та модернізації.
 

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