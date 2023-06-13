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НКРЕКП схвалила цінові обмеження на рівні, що не покриває собівартості виробництва, - «Донбасенерго»
13:00 13.06.2023 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила цінові обмеження на ринку електроенергії на рівні, який не покриває собівартість виробництва електрики тепловою генерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист "Донбасенерго" до НКРЕКП.
В компанії зазначають, що Слов'янська ТЕС наразі через низку причин вимушено працює використовуючи для виробництва електроенергії природний газ.
"Собівартість виробництва електроенергії на природному газі за поточними ринковими цінами складає близько 4 700 грн/МВт·год, а максимальна ціна на РДН та ВДР для базового навантаження відповідно до схваленого рівня граничних цін не може перевищувати 4 511,05 грн/МВт·год. Таким чином, ціни на електричну енергію заздалегідь встановлюються на рівні, який забезпечуватиме збитковість теплової генерації", - пояснили в компанії.
В "Донбасенерго" також додали, що рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб.
У листі підкреслюється, що "Донбасенерго" послідовно підтримувало впровадження в Україні європейського досвіду в частині роботи ринку електричної енергії.
"В європейських країнах цінові обмеження на ринках spot встановлено на рівні 3000 - 4000 євро/МВт-год. Вважаємо, що Україні також треба використовувати європейській досвід частині визначення цінових обмежень на ринку електроенергії. Тому пропонуємо затвердити граничні ціни на РДН та ВДР на рівні 10 тис. грн/МВт·год", - підсумували в компанії.
Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП схвалила проєкт постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.
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