НКРЕКП розробила дорожню карту для реалізації вимог закону про REMIT

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), розробила дорожню карту для реалізації положень закону про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (№5322).

"З метою реалізації вимог закону НКРЕКП розробила дорожню карту, відповідно до якої здійснюватимуться підготовка та затвердження основних нормативно-правових актів, передбачених законом", - повідомив регулятор на сайті в понеділок.

Як поінформували в Нацкомісії, закон також передбачає послідовну етапність реалізації його норм, яка триватиме два роки. Через місяць після підписання документа президентом України Володимиром Зеленським регулятор схвалить порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку і зробить подальші кроки для повної транспозиції його вимог.

"Прийняття закону стало історичною та довгоочікуваною подією для енергетичного сектору України. Воно сприятиме чесній конкуренції на енергетичному ринку, прозорості та подальшому розвитку, а також повноцінній інтеграції енергетичного ринку України з європейським", - зазначив регулятор.

Відповідно до вимог закону №5322 НКРЕКП, зокрема, наділена повноваженнями щодо реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, моніторингу ринкової поведінки та господарсько-торговельних операцій учасників з метою виявлення та запобігання зловживанням, виявлення потенційних маніпулювань і спроб маніпулювання на ринку та торговельних операцій, здійснених на основі володіння інсайдерською інформацією.

Крім того, до сфери компетенції регулятора ввійдуть розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, встановлення санкцій за маніпулювання на енергетичних ринках, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 червня ухвалила закон №5322 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", який передбачає імплементацію регламенту REMIT.

REMIT - Регламент (ЄС) 1227/2011 про цілісність і прозорість на оптовому та енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Його мета - виявлення та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (торгівля на основі інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку).