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АНАЛІТИКА

ЄС вивчає можливості зберігати газ у ПСГ в Україні

 

Влада ЄС у рамках підготовки до зимового періоду розглядає варіант зберігання газу з використанням інфраструктури України, передає в понеділок Bloomberg.

"Влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні, яка має найбільшу на континенті систему підземних порожнин. У них можна тримати газ, коли попит і ціни на нього підскочать узимку", - інформує агентство.

Зокрема, минулого тижня представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі заявляв, що ЄК "опрацьовує питання того, чи можуть гарантії з боку державних установ допомогти відкрити доступ до сховищ газу в Україні".

Bloomberg зазначає, що газові сховища в країнах ЄС наразі заповнені на 70%, а повністю наповнені вони мають бути на початку вересня. Зберігання газу в Україні дасть змогу уникнути його надлишку для ЄС. Водночас для рентабельності цього проєкту ціни на газ мають знизитися, крім того, може знадобитися підтримка з боку влади ЄС.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію на газ у другій половині літа 2023 року, якщо враховувати їхній тісний зв'язок із газовими ринками ЄС", - заявили зі свого боку в німецькій енергетичній компанії RWE AG.

Однак у швейцарській енергетичній компанії Axpo, яка раніше зберігала газ в Україні, наголосили, що наразі ризики для української енергетичної інфраструктури колосальні.

Агентство нагадує, що ця ініціатива ЄС щодо України поряд з іншими заходами покликана не допустити повторення складної ситуації 2022 року із закупівлями газу. Тоді, за деякими даними, урядам країн ЄС довелося виділити 646 млрд на допомогу компаніям і пересічним жителям.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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