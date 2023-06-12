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Рада унеможливила маніпуляції під час купівлі та продажу електроенергії
07:25 12.06.2023 |
Верховна Рада ухвалив Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках".
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Після 3-х годин правок парламент прийняв у другому читанні законопроєкт №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про RЕМІТ). Це важливий євроінтеграційний законопроєкт для енергетики", - написав парламентарій.
Він додав, що за ухвалення документа у другому читанні проголосували 257 депутатів.
Відповідно до документа АТ «Оператор ринку» стає адміністратором збору й агрегації даних, що надаються учасниками ринку задля можливості здійснення моніторингу енергетичних ринків регулятором.
Закон імплементує в Україні Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) - набір європейських правил та практик, спрямований на запобігання зловживанням на енергетичному ринку. Це створює передумови для стабільного функціонування енергетичної системи України та її синхронізації до об'єднання енергетичних систем держав-членів ЄС ENTSO-E.
Документ передбачає відповідальність за маніпуляції компаній, що продають та купують електричну енергію на оптовому ринку (зокрема, йдеться про маніпулювання, торгівлю інсайдерською інформацією, використання переваг, пов'язаних з монопольним становищем тощо), у вигляді штрафів.
Методика визначення зловживань і штрафів буде прийматись Регулятором після консультації з Енергетичним співтовариством, і у перші 2 роки штрафи будуть накладатись після відповідних консультацій.
Максимальний штраф за маніпулювання - 460 млн грн; за нерозкриття інформації - до 46 млн грн.
Закон продовжує дії технічних умов та договорів pre-PPA на 1 рік. Таким чином, інвестори, які внаслідок вторгнення РФ не змогли добудувати проєкти відновлюваної енергетики до кінця 2022 року, зможуть завершити свої об'єкти у 2023 році.
Як повідомлялося, 16 березня 2022 року європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E розпочала синхронізацію континентальної енергосистеми Європи з системами України та Молдови.
Завдяки приєднанню та роботі у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн (ENTSO-E) Україна отримала додатково 8,7 млрд гривень.
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