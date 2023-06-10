Україна вимагає виключити Росію з Міжнародного агентства з відновлюваної енергії

Україна ініціювала виключення Росії зі складу Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) - організації, яка уповноважена сприяти сталому використанню відновлюваної енергії.

Цю ініціативу міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з урядовцями різних країни у межах засідання Ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР - OECD), повідомляє пресслужба Міненерго.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ українська енергосистема внаслідок руйнувань та окупації втратила 75% вітрової генерації та понад 20% сонячної. Країна-терорист усіма своїми діями в Україні несе загрозу не тільки ядерній і радіаційній безпеці світу, але і всіма можливими засобами створює перешкоди для енергетичного переходу, зокрема, руйнуючи об'єкти "зеленої" генерації, одним з яких була Каховська ГЕС", - наголосив Галущенко.

За словами міністра, після скоєння таких злочинів чинне членство Росії в IRENA має бути припинено.

Галущенко запевнив, що Велика Британія вже підтримала ініціативу щодо виключення Росії, ця позиція знайшла розуміння також у представників інших держав.