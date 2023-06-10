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АНАЛІТИКА

Ціни на газ для бізнесу впали у травні на 22%, – Мінекономіки

 

Фактична ціна реалізації природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у травні 2023 року становила 11,16 тис. грн за тисячу кубометрів, що на 22,4% менше, ніж у квітні (14,38 тис. грн.).

За даними Міністерства економіки, максимальною у травні стала ціна на основі даних звітів Argus European Natural Gas та ICIS European Spot Gas Market, яку і визнано фактичною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Середньозважена ціна в договорах купівлі-продажу газу з НАК "Нафтогаз України", укладених за результатами закупівлі газу українського видобутку на біржі у травні становила 10,73 тис. грн за тисячу кубометрів, а середньозважена ціна її "дочок" у квітні (на травень) склала 10,75 тис. грн за тис. куб. м.

Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року та до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу розрахунок ренти здійснюється виходячи з максимальної із трьох внутрішніх цін реалізації.

Раніше фактична ціна реалізації газу розраховувалася як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

До березня 2022 року газова рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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