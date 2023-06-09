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Україна знову залучала аварійну допомогу для балансування енергосистеми
13:50 09.06.2023 |
Виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів, але у четвер, 8 червня Україна для балансування енергосистеми знову використовувала аварійну допомогу з Румунії та Польщі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Телеграмі.
«Виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги становив 1200 МВт-год.
На пʼятницю, 9 червня запланований імпорт зі Словаччини потужністю 40-249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7-9 МВт.
В Укренерго повідомили, що у Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тис. споживачів. Станом на ранок на Херсонщині залишаються знеструмленими майже 24 тис. споживачів. У Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено понад 2 тис. споживачів.
Через пошкодження у розподільчих мережах, спричинені нічним ракетним обстрілом, є відключення електроенергії у Житомирській області. У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових.
У Донецькій області за добу бригади обленерго відновили енергопостачання майже 17 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Бригади обленерго продовжують відновлювати живлення у Харківській та Сумській областях: за добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині та майже 500 споживачів на Сумщині.
Як повідомлялося, станом на 9 червня внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджено два об'єкти газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області.
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