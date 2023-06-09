Підрив Каховської ГЕС. Енергосистему балансуватимуть тепловими станціями – ДТЕК

ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

За його словами, енергетична система України наразі пристосовується до зменшення об'єму води, яка скидається в Каховське водосховище, і забезпечення достатнього рівня потужностей завдяки тепловим електростанціям (ТЕС).

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що станції надають додаткову генерацію для запобігання відключенню світла у споживачів по всій країні. Однак він не виключає можливість дефіциту потужності ввечері, коли кількість енергоблоків, що працюють, обмежена.

"Наразі ми маємо достатні обсяги електроенергії для задоволення потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається складною, і ввечері може виникнути дефіцит потужності", - йдеться у повідомленні.

Сахарук також зазначив, що найбільші відключення світла зараз спостерігаються у прифронтових районах, проте це не пов'язано з дефіцитом в енергосистемі.