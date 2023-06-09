Пошкоджено об'єкти газовидобутку та ГТС, а також лінію електропередач унаслідок масованого обстрілу - Міненерго

Станом на 9 червня внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджено два об'єкти газовидобутку та один об'єкт газотранспортної системи України, а також одну лінію електропередач.

"Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару територією України. Зафіксовано пошкодження двох об'єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також унаслідок артобстрілу є влучання в один з об'єктів "Оператора ГТС України" в Запорізькій області", - повідомило Міністерство енергетики в п'ятницю.

Наразі триває ліквідація наслідків на пошкоджених об'єктах.

За інформацією міністерства, також триває терор прифронтових і прикордонних із РФ територій. Зокрема, на Донеччині через бойові дії знеструмлено три населені пункти, також зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генерувальної станції.

Крім того, є пошкодження через обстріли в Харківській області.

Унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Також унаслідок технологічних порушень були відключення в Київській, Одеській та Чернівецькій області.

Своєю чергою, як зазначили в Міненерго, фахівці "Укргідроенерго" наразі застосовують оперативне регулювання у вигляді зменшення обсягів скидання води із водосховищ для балансу енергосистеми та мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Водночас енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву та спричиненої ним повені. У Херсонській області знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, у Миколаївській області - 49. Водночас у Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води, який станом на 8:00 ранку п'ятниці знизився до позначки 5,3 метра після максимальних 5,68 м.

"Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де це можливо. Зранку вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів", - поінформували в енергетичному відомстві.

Залишається також під контролем ситуація на Херсонській ТЕЦ - після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи підтопленої насосної станції.

Як повідомили в Міненерго, на Криворізькій ТЕС у ставку-охолоджувачі рівень води наразі достатній для забезпечення роботи енергоблоків. За оцінками експертів Міненерго, її вистачить від 10 місяців до року.

"Однак у майбутньому, у зв'язку з падінням рівня води, може виникнути потреба в поповненні ставка і, відповідно, забезпеченні безперебійної роботи станції", - доповнили у відомстві.