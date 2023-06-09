Україна направила ноту до Єврокомісії через проєкт «Росатому» в Угорщині - Шмигаль

Україна направила ноту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з Росією.

Про це Прем'єр-міністр повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Росатом є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об'єкти. Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації Росатомом проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто", - заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, він порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні.

"На тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр переконаний, що санкції проти Росії мають бути посилені, зокрема в атомній енергетиці. "Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Угорщина отримала погодження Єврокомісії на внесення змін до контракту на будівництво двох енергоблоків АЕС «Пакш-2», укладеного з Росатомом.

Україна на всіх рівнях закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ задля послаблення російської воєнної машини.

Російські війська 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю зруйновано. У зоні підтоплення - близько 80 населених пунктів, триває евакуація населення.