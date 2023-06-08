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Виробникам біометану спростили підключення до газових мереж. Запустять п'ять заводів
18:07 08.06.2023 |
Нацкомісія з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) відповідною постановою удосконалила умови доступу виробників біометану до об'єктів газової інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.
Документ вносить зміни до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем щодо умов доступу виробників біометану до газотранспортних мереж та нівелює технічні обмеження передання біометану до газорозподільної системи. Це стимулюватиме виробників біометану збільшувати обсяги виробництва газу.
За інформацією Біоенергетичної асоціації України, цього року в Україні запрацюють п'ять біометанових заводів, потенційні обсяги виробництва яких становлять близько 70 млн кубометрів на рік, зазначають у НКРЕКП.
Біометан є відновлюваним газом, виробленим, зокрема, з відходів сільського господарства, в якому міститься до 95-96% метану. При використанні біометану значно скорочуються викиди парникових газів.
Україна має значний потенціал для виробництва біометану, який, за оцінками, становить близько 22 млрд кубометрів на рік.
Розвинені газотранспортні та газорозподільні системи створюють можливість для виробників біометану під'єднатися до газових мереж для транспортування біометану споживачам як за кордоном, так і на внутрішньому ринку.
"Розвиток виробництва та експорту біометану має стратегічне значення для України, оскільки сприятиме залученню інвестицій в аграрний сектор, створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень до бюджетів місцевого та державного рівня, а також зростанню експортного валютного виторгу", - прокоментував голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
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