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НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
17:58 08.06.2023 |
Альянс розробив плани на випадок різних подій у зв'язку з повномасштабною війною в Україні, зокрема й ядерним інцидентом на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже.
Посадовиця зазначила, що не хоче спекулювати щодо різних варіантів розвитку подій на ЗАЕС, зокрема з огляду на руйнування дамби Каховської ГЕС, що ставить під загрозу охолодження ядерних реакторів.
"Є чітке пояснення МАГАТЕ та заява генерального секретаря Гроссі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні декілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час, щоби підготуватися до усіх можливих позаштатних ситуацій і забезпечити відсутність ризику нової катастрофи", - сказала вона.
Браже наголосила, що НАТО - це оборонний альянс, головним завданням якого є колективна оборона 31 держави-члена та їхнього населення.
"Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили - і військові, і цивільні. Адже НАТО - це не лише військові. Я це все розповідаю, щоби пояснити: звичайно ж, у НАТО є необхідні плани", - додала вона.
Помічниця генсека додала, що Альянс "дуже уважно ставиться" до того, аби утриматися від спекуляцій на ядерній тематиці, оскільки питання ядерного стримування "викликає певні занепокоєння у суспільстві".
Раніше стало відомо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі очолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.
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