«Знакова подія». В Україні вперше видали ліцензію на зберігання енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в четвер вперше видала ліцензію зі зберігання енергії. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Ліцензію отримало ТОВ "Будпауер", яке входить до групи компаній Kness з офісом у Вінниці.

Будпауер є власником промислової установки зберігання енергії потужністю 1 МВт, яка була розроблена, спроєктована та виготовлена в Україні власними силами групи Kness. У ролі оператора установки зберігання енергії компанія планує надавати допоміжні послуги та послуги з балансування оператору системи передачі.

"Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії. Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе та корисне для енергетичної системи. Функціонування установок зі зберігання електричної енергії або систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми та підвищенню стабільності електропостачання для споживачів", - заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Основне завдання систем накопичення енергії - оптимізація роботи ринку електроенергії шляхом вирівнювання графіка її споживання та виробництва.

Це нова технологія, пов'язана із необхідністю згладжувати небаланси "зеленої" генерації, що сильно залежить від погоди. У таких промислових акумуляторах можна буде накопичувати енергію, коли її багато, та використовувати її в періоди дефіциту.