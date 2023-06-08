НКРЕКП має намір підвищити на 35% максимальні price caps на енергоринку з 30 червня порівняно з чинними

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), має намір із 30 червня 2023 року встановити нові максимальні граничні ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) у розмірі 5 413,26 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження в мережі (з 7:00 до 23:00) і 2 706,63 грн/МВт-год - мінімального (з 23:00 до 07:00).

З цією метою регулятор на засіданні в четвер схвалив проєкт відповідної постанови "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансувальному ринку".

Запропоновані Нацкомісією нові рівні максимальних price caps на ринку "на добу наперед" (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) на 35% перевищують розміри дійсних граничних цін: 4 000,00 грн/МВт-год - для годин максимального навантаження, і 2 000,00 грн/МВт-год - мінімальної.

При цьому мінімальну граничну ціну е/е на РДН передбачається встановити на рівні 10 грн/МВт-год.

Крім того, документ передбачає підвищення максимальної граничної ціни е/е на балансувальному ринку (БР) до 125% від ціни РДН замість 120%, і зниження мінімальної граничної ціни до 0,01 грн/МВт-год замість 10 грн/МВт-год.

Згідно з проєктом документа, постанова набуває чинності 30 червня 2023 року, але не раніше дня її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Як повідомлялося, НКРЕКП 31 травня скасувала дію прайс-кепів на ринку електроенергії з 30 червня 2023 р.

Ухвалена регулятором відповідна постанова передбачає зупинення відповідних положень ухваленої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року щодо визначення граничних цін на ринку електроенергії, зокрема максимального прайс-кепа у 2 тис. грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн/МВт-год для годин максимального навантаження.

Водночас в обґрунтуванні до проєкту постанови зазначається, що опрацьовується питання встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансувальному ринку (БР) відповідно до Методики визначення значного коливання цін та встановлення граничних цін на цих ринках, затвердженої постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1221.