Фінансові новини
- |
- 08.06.23
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергетики намагаються оптимізувати роботу ГЕС Дніпровського каскаду
15:44 08.06.2023 |
Міністерство енергетики та ПрАТ «Укргідроенерго» опрацьовують оптимізовану модель роботи ГЕС Дніпровського каскаду для зменшення обсягів води та підтоплень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики у Телеграмі.
«Українські ГЕС та ГАЕС минулої доби виробили на 30% більше електроенергії, ніж прогнозувалося. Наразі експертами Міненерго та Укргідроенерго опрацьовується оптимізована модель роботи ГЕС Дніпровського каскаду для зменшення обсягів води та, відповідно, підтоплень, які виникли внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої ним повені. У Херсоні залишаються підтопленими та пошкодженими 129 трансформаторних підстанцій.
За межами обласного центру на контрольованій Україною території Херсонщини підтоплено 53 трансформаторні підстанції, знеструмлено 4 населених пункти. Без світла залишаються понад 20 тисяч споживачів. Паводок фіксують і на Миколаївщині - в області знеструмлено 8 населених пунктів.
Водночас у Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води. Відповідно енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося також повернути електропостачання 64 домогосподарствам. Херсонська ТЕЦ - поза зоною ризику підтоплення.
Ситуацію на окупованій ЗАЕС постійно моніторять експерти Енергоатому. Прямої загрози через підрив Каховської ГЕС для окупованої електростанції наразі немає.
Крім того, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 10 населених пунктів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
«Попри усі виклики енергетична система країни працює стабільно. Генерація повністю покриває споживання», - зауважили в міністерстві.
У Міненерго також додали, що за добу обсяг газу у сховищах зріс на 21,3 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,7 мільярда метрів кубічних.
Як повідомлялося, за останню добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Виробникам біометану спростили підключення до газових мереж. Запустять п'ять заводів
|НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС – топ-посадовиця
|В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни
|Стартували перші виплати грошової допомоги на ремонт житла за програмою «єВідновлення» - Кубраков
|НКРЕКП має намір підвищити на 35% максимальні price caps на енергоринку з 30 червня порівняно з чинними
|Обсяг інвестицій в українські стартапи за останні 5 кварталів становив $881 млн - UVCA
Бізнес
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності
|Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові
|Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента