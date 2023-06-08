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АНАЛІТИКА

В енергосистемі наявний певний дефіцит потужності – Укренерго

 

Станом на 8 червня в енергосистемі наявний певний дефіцит потужності, НЕК «Укренерго» закликає українців економити електрику у години вечірнього піку.

Як передає Укрінформ, про це заявив очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Наразі ситуація в енергосистемі залишається непростою. Має місце певний дефіцит потужності, навіть учора ввечері Укренерго було змушене активувати аварійну допомогу з Європи, щоб пройти максимум вечірнього споживання. Саме тому ми закликаємо українських споживачів ставитися економно до енергоресурсів, ощадливо споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму - з 6-ї до 10-ї вечора», - сказав Кудрицький.

За його словами, Укренерго з ПрАТ «Укргідроенерго» переглядали режими роботи гідроелектростанцій таким чином, щоб пом'якшити наслідки повені на півдні України.

«Певні ефекти від підриву дамби Каховської ГЕС вплинули і на роботу інших гідроелектростанцій. Що стосується більш довгострокової перспективи, то після деокупації знищення дамби і зміна режиму роботи Дніпровського каскаду негативно позначиться на наших перспективах запуску інших енергооб'єктів, таких як Запорізька атомна електростанція, Запорізька теплова електростанція», - додав Кудрицький.

Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» разом з ПрАТ «Укргідроенерго» опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.
 

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