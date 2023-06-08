Запасів води для охолодження реакторів ЗАЕС може вистачити на кілька місяців - МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС тривають роботи з метою забезпечення максимального запасу води для охолодження реакторів на випадок, якщо вона перестане надходити з Каховського водосховища.

Як передає Укрінформ із посиланням на МАГАТЕ, про це заявив генеральний директор цього агентства Рафаель Маріано Гроссі.

Він зазначив, що після підриву греблі Каховської ГЕС рівень води у водосховищі продовжує падати. Станом на вечір середи він знизився приблизно на 2,8 м від позначки на момент прориву дамби - до 14,03 м.

За словами Гроссі, швидкість падіння рівня дещо сповільнилася - до 5-7 см за годину, тоді як у перший день катастрофи вона сягала 11 см/год.

Якщо рівень впаде нижче 12,7 м, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з водосховища, вказується в повідомленні.

Сьогодні неможливо передбачити, коли таке може статися, зауважив гендиректор МАГАТЕ. Утім, уточнив він, якщо нинішня швидкість падіння води збережеться, цього можна очікувати приблизно за два дні.

Готуючись до такої ситуації, ЗАЕС безперервно поповнює запаси води з Каховського водосховища, поки це ще можливо. Зокрема закачує її у великий охолоджувальний ставок, скидний канал та інші водойми поруч зі станцією.

Цих повних резервуарів для охолодження всіх шести реакторів, а також відпрацьованого палива, вистачить на декілька місяців, йдеться в повідомленні.

Гроссі пояснив, що хоча всі реактори ЗАЕС перебувають у режимі зупинення, вони потребують охолодження, аби запобігти нагріванню ядерного палива та можливому викиду радіоактивних матеріалів.

У МАГАТЕ додали, що наступного тижня Гроссі має намір відвідати ЗАЕС та оцінити ситуацію після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Він також планує посилити присутність МАГАТЕ на майданчику, замінивши нинішню команду експертів на більшу групу, яка прибуде з ним на ЗАЕС.